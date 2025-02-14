Беременная Александра Трусова сообщила о проблемах со здоровьем

Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года фигуриста Александра Трусова сообщила своим фанатам в личном блоге, что, к сожалению, не сможет участвовать в фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который состоится 14 февраля на арене ЦСКА.