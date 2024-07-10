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Регион 29

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Добролюбовка впервые примет участие в фестивале «Тайбола»

С 12 по 14 июля в Холмогорском округе под открытым небом пройдет одно из главных событий летаС 12 по 14 июля в Холмогорском округе под открытым небом пройдет одно из главных событий летаДобролюбовка организует два мероприятия в локации «Книжный шкаф» — оба их проведёт библиотекарь Регионального центра книги Мария Гаврилова.

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