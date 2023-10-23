Депутат МГД Головченко: Продление мер поддержки предприятий общепита снизит издержки предпринимателей

Возможность не демонтировать на зиму летние веранды снизит издержки предприятий общепита. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко, комментируя продление в столице данной меры поддержки.
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