Депутат МГД Головченко: Продление мер поддержки предприятий общепита снизит издержки предпринимателей

Возможность не демонтировать на зиму летние веранды снизит издержки предприятий общепита. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко, комментируя продление в столице данной меры поддержки.