МВД напомнило о штрафе для собственников жилья за незарегистрированных мигрантов

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Арендодателям, сдающим жилье иностранным гражданам, в случае отказа регистрировать мигрантов по месту пребывания будет выписан штраф, сообщает главное управление по вопросам миграции МВД России в телеграм-канале.
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