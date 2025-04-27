Такому завидному умению игнорировать критику в свою сторону, пожалуй, могла бы позавидовать даже Кейт Миддлтон.

Каждый день появляются новости о жизни участников скандала с BCS. В центре внимания всегда Меган Маркл, в то время как Гарри просто молча следует за своей женой и время от времени раздражает своего отца-короля и его братьев-принцев.
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