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Новости для Фанов

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  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Хватит постить пидооамов и блядей.Ольга Орлова пока...
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Такому завидному умению игнорировать критику в свою сторону, пожалуй, могла бы позавидовать даже Кейт Миддлтон.

Такому завидному умению игнорировать критику в свою сторону, пожалуй, могла бы позавидовать даже Кейт Миддлтон.

﻿﻿Каждый день появляются новости о жизни участников скандала с BCS. В центре внимания всегда Меган Маркл, в то время как Гарри просто молча следует за своей женой и время от времени раздражает своего отца-короля и его братьев-принцев.

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