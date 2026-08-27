Иностранный военный контингент на Украине станет целью ВС РФ – Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что любые иностранные военные контингенты, которые могут быть размещены на территории Украины, будут рассматриваться как законные цели для Вооруженных сил Российской Федерации.
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