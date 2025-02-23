В Нидерландах пытаются решить проблему нашествия чаек на города

Число чаек, гнездящихся в городских районах по всей территории Нидерландов, продолжает расти, и, согласно недавним исследованиям, примерно 10% популяции серебристой чайки и в меньшей степени морской чайки в стране в настоящее время селятся на крышах жилых и коммерческих зданий.