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В Нидерландах пытаются решить проблему нашествия чаек на города

В Нидерландах пытаются решить проблему нашествия чаек на города

Число чаек, гнездящихся в городских районах по всей территории Нидерландов, продолжает расти, и, согласно недавним исследованиям, примерно 10% популяции серебристой чайки и в меньшей степени морской чайки в стране в настоящее время селятся на крышах жилых и коммерческих зданий.

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