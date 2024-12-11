Ангарные помещения горели в Алматы

Пожар в помещениях ангарного типа ликвидировали алматинские огнеборцы. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 11 декабря в 8:22 силы и средства ДЧС направили на сообщение о пожаре по улице Курильского 19а, в Алмалинском районе.