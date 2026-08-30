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Регионы России

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США пополнят стратегические нефтяные резервы нефтью из Венесуэлы

США пополнят стратегические нефтяные резервы нефтью из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона использовать венесуэльскую нефть для восполнения стратегических нефтяных резервов страны.

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