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Мир, труд, май! Заставит ли Путин работать Навального на Россию?

Мир, труд, май! Заставит ли Путин работать Навального на Россию?

Здравствуйте, товарищи! С праздником вас всех трудящихся! Что сегодня, помимо множества вопросов, и в частности, как много трудящихся нам постоянно рассказывают о том, что в стране закрываются заводы - особенно интересно в связи с предположением о том, что в России к строительству БАМА-2 могут привлечь Алексея нашего Навального! И, почему бы, собственно и нет?А что? Работа, свежий воздух, дружный коллектив, пейзажи одни чего стоят! На этом, кстати, фоне можно попросить и весь Европарламент к нам приехать, не все им нас учить жить? И это не я говорю, между прочим!Уже, например, даже депутат Армении Наира Зограбян обвинила Парламентскую Ассамблею Совета Европы в антироссийской истерике по "делу Навального"! Хотя, вот, нас этим не удивить, ведь если послушать заморских парламентариев, так сказать, то в России две проблемы - Путин и Навальный.

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