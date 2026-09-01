BuzzFeed раскрыл симптомы "ферритинового лица" в TikTok-тренде

BuzzFeed разобрал новый TikTok-тренд — "ферритиновое лицо". Редактор Эми Гловер заметила признаки этого состояния, предполагая их связь с низким уровням ферритина.
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