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Велопутешественница из Питера за 8 дней добралась до границы Китая

Велопутешественница из Питера за 8 дней добралась до границы Китая

33-летняя жительница Санкт-Петербурга Мария за 90 дней преодолела на велосипеде около 8 тыс. км и 31 августа достигла границы КНР.

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