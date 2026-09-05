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Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил мэру столицы Сергею Собянину звание Героя Труда. Соответствующий приказ опубликован 5 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

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