«Роскосмос»: велика вероятность, что станция «Луна-25» потерпела аварию на лунной поверхности

Велика вероятность, что автоматическая станция «Луна-25» потерпела аварию на лунной поверхности. Судя по всему, она столкнулась с естественным спутником Земли и прекратила свое существование.
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