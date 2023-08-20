Военное обозрение

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«Роскосмос»: велика вероятность, что станция «Луна-25» потерпела аварию на лунной поверхности

«Роскосмос»: велика вероятность, что станция «Луна-25» потерпела аварию на лунной поверхности

Велика вероятность, что автоматическая станция «Луна-25» потерпела аварию на лунной поверхности. Судя по всему, она столкнулась с естественным спутником Земли и прекратила свое существование.

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Комментарии
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Константин Котельников
И почему я не удивлен... А сколько было выпущено пузырей ноздрями. Вопрос: Кто понесёт персональную ответственность за потраченные деньги?!!
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14 час.
В В
Галоши хоть не разучились штамповать?
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13 час.

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