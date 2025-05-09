Театр абсурда
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Театр абсурда

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Москве нужно соглашение, а не сделка

Москве нужно соглашение, а не сделка

  Сделка с Зеленским обещала президенту США многое — и возврат американских инвестиций, и лавры миротворца, но на деле оказалась довольно невыгодной.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Китайцы хохлам поставляют беспилотники,хитрожопые и нашим и вашим.
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12 час.
Сергей Алексеев
Китайцы рассчитывают, что когда мы завоюем Украину, они получат то что у неё купили. А с какого перепугу??? Чем они отличаются от америкосов и прочих скупивших Украину, мы воюем а плюшки получат они???
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12 час.
М
Мария
Война на Украине больше всех нужна пиндосам. Они нажились на торговле оружием во время 2-х мировых войнах. Теперь развязали 3-ю. Торговля оружием - самый выгодный бизнес.
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11 час.
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