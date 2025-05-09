Сделка с Зеленским обещала президенту США многое — и возврат американских инвестиций, и лавры миротворца, но на деле оказалась довольно невыгодной.
Москве нужно соглашение, а не сделка
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Китайцы хохлам поставляют беспилотники,хитрожопые и нашим и вашим.
Ответить
12 час.
Сергей Алексеев
Китайцы рассчитывают, что когда мы завоюем Украину, они получат то что у неё купили. А с какого перепугу??? Чем они отличаются от америкосов и прочих скупивших Украину, мы воюем а плюшки получат они???
Ответить
12 час.
М
Мария
Война на Украине больше всех нужна пиндосам. Они нажились на торговле оружием во время 2-х мировых войнах. Теперь развязали 3-ю. Торговля оружием - самый выгодный бизнес.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии