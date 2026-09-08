Löwe после обновления 1.32: как легендарный немецкий тяж стал по-настоящему играбельным

Есть техника, которая ассоциируется с целой эпохой. Когда речь заходит о первых премиумных машинах в World of Tanks, на ум сразу приходит один танк — Löwe.
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