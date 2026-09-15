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Канцлер ФРГ Мерц может поставить вопрос о доверии после выборов 20 сентября

Канцлер ФРГ Мерц может поставить вопрос о доверии после выборов 20 сентября

20 сентября Германию снова ждут выборы — в ландтаг земли Мекленбург — Передняя Померания и в Палату депутатов Берлина.

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