Макрон, Путин и Трамп: между дипломатией и обвинениями — куда качнется маятник мировой политики? Ирина Валькова18 мая 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резонансным заявлением, вновь втянув в информационную воронку сразу троих лидеров мировых держав.