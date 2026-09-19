Спецоперация «Ковчег»: как защищают ПВО и кибербезопасники голосование во время войны

В дни выборов работает не только российская ПВО, но и IT-оперштаб выборовУкрытия, бункеры, круглосуточное бдение, быть на чеку и быть готовым всегда отразить атаку — так работает не только российская ПВО, но и IT-оперштаб выборов, куда входят инженеры, админы, киберзащита и другие IT-специалисты.
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