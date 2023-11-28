Президент Чехии Павел: Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины

Президент Чехии Петр Павел заявил, что уровень военной поддержки Украины со стороны Запада оказался недостаточным, из-за чего Киев с большой вероятностью столкнется с многочисленными сложностями в военном плане.
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