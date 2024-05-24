Арестованный генерал Попов может выйти из СИЗО. Его уважают в войсках за честные доклады о проблемах армии

«Ъ»: арестованного генерала Минобороны России Попова подготовили к освобождению Защита обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС России генерал-майора Ивана Попова обжаловала его арест.
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