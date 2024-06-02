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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристапс Порзингис, скорее всего, сыграет в 1-м матче финальной серии против «Далласа»

Все признаки указывают на то, что» Порзингис дебютирует после травмы в первом матче финальной серии плей-офф НБА против «Мэверикс», сообщает журналист ESPN Cебастьян Кристенсен.

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