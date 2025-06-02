Сила в правде
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Сила в правде

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Зеленский отомстил за унижение в Белом доме: Трамп перехитрил самого себя — "США всё знали об ударе по русским авиабазам"

Зеленский отомстил за унижение в Белом доме: Трамп перехитрил самого себя — "США всё знали об ударе по русским авиабазам"

Террористическая атака на Россию, предпринятая киевским режимом 1 июня, породила в западной прессе не только волну истерической русофобской радости, но и интригу: знал или не знал Вашингтон заранее об украинском ударе? Сообщения поступают противоречивые, но все они, как ни парадоксально, обнуляют … .

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