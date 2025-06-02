Террористическая атака на Россию, предпринятая киевским режимом 1 июня, породила в западной прессе не только волну истерической русофобской радости, но и интригу: знал или не знал Вашингтон заранее об украинском ударе? Сообщения поступают противоречивые, но все они, как ни парадоксально, обнуляют … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сила в правде211 подписчиков
Популярные статьи
- Эшелоны скорых вывозили сотню мёртвых британцев из Харькова. Жесточайший ответ Путина: Уничтожен крупнейший арсенал ВСУ и ключевой полигон
- Почему "стратеги" стояли не в ангарах? Ответ поразит. России пришлось пойти на это
- «Это то, чего Путин боится больше всего»: Британия запускает строительство атомных субмарин с «Томагавками»
Свежие комментарии