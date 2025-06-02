Террористическая атака на Россию, предпринятая киевским режимом 1 июня, породила в западной прессе не только волну истерической русофобской радости, но и интригу: знал или не знал Вашингтон заранее об украинском ударе? Сообщения поступают противоречивые, но все они, как ни парадоксально, обнуляют … .