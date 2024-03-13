Новая статья: Будущее чимпейкерства: FEL, SSMB, наноимпринт — или всё-таки LPP EUV? Ф...

Новая статья: Будущее чимпейкерства: FEL, SSMB, наноимпринт — или всё-таки LPP EUV?Фотолитография на основе экстремальных ультрафиолетовых лазерно-плазменных источников чувствует себя уверенно: «3-нм» чипы выпускают массово, скоро наступит черёд и «2-нм».
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