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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Будущее чимпейкерства: FEL, SSMB, наноимпринт — или всё-таки LPP EUV? Ф...

Новая статья: Будущее чимпейкерства: FEL, SSMB, наноимпринт — или всё-таки LPP EUV? Ф...

Новая статья: Будущее чимпейкерства: FEL, SSMB, наноимпринт — или всё-таки LPP EUV?Фотолитография на основе экстремальных ультрафиолетовых лазерно-плазменных источников чувствует себя уверенно: «3-нм» чипы выпускают массово, скоро наступит черёд и «2-нм».

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