Склады Wildberries атакованы противником в Краснодарском и Ставропольском краях Противник нанёс очередную серию ударов по объектам логистики и энергетики .
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Склады Wildberries атакованы противником в Краснодарском и Ставропольском краях Противник нанёс очередную серию ударов по объектам логистики и энергетики .
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