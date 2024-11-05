Amazon переносит обзоры на основе генеративного искусственного интеллекта в Prime Video

Вместо того чтобы рыскать по интернету в поисках краткого содержания телешоу, что часто чревато непреднамеренным раскрытием основных сюжетных моментов, новая функция Prime Video призвана избавить зрителей от спойлеров.
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