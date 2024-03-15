ЦИК: случаи порчи бюллетеней чернилами зафиксированы в двух регионах

В российском Центризбиркоме заявили о необходимости усиления охраны урн для голосования на избирательных участках в связи со случаями порчи бюллетеней чернилами в двух регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии