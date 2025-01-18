В Санкт-Петербургской митрополии рассказали, что можно и нельзя делать на Крещение

Там также отметили, что многие рекомендации в интернете не имеют ничего общего с реальностью В преддверии Крещения Господня Санкт-Петербургская митрополия рассказала о том, что можно и нельзя делать в этот праздник.
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