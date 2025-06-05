Как получить до 500 тыс. на праздник во дворе? Все о конкурсе «Курше фест» в Татарстане

В Татарстане самый разгар конкурса дворовых событий «Курше фест». Жильцы домов придумывают идеи, как вместе с соседями интересно провести время: научиться чему-то новому на мастер-классе, посоревноваться на турнире, организовать концерт.
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