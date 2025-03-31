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Вице-президент РФС об отстранении России: «В УЕФА все дружелюбно общаются, но нет даже намека на то, что запущена процедура восстановления»

— В СМИ появлялась информация, что УЕФА и ФИФА запустили процесс возвращения российского футбола. Какую реакцию это у вас вызывает? — У меня только один вопрос: кто вам сказал, что они что-то запустили? Есть какой-то документ? Назначили рабочую группу? Все это пока основывается на слухах.

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