Вице-президент РФС об отстранении России: «В УЕФА все дружелюбно общаются, но нет даже намека на то, что запущена процедура восстановления»

— В СМИ появлялась информация, что УЕФА и ФИФА запустили процесс возвращения российского футбола. Какую реакцию это у вас вызывает? — У меня только один вопрос: кто вам сказал, что они что-то запустили? Есть какой-то документ? Назначили рабочую группу? Все это пока основывается на слухах.