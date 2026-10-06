People: В США нашли редкий жёлтый алмаз весом 6,03 карата

В парке «Кратер алмазов» в США посетитель Джек Пиэрадин обнаружил редкий жёлтый алмаз 6,03 карата. Камень гексоктаэдрической формы получил название «Американская мечта» и может стоить до 250 тысяч долларов.
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