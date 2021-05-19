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Депутат Дмитрий Тимофеев получил Благодарственное письмо от президента

Депутат Дмитрий Тимофеев получил Благодарственное письмо от президента

Благодарственное письмо от Президента РФ Владимира Путина было вручено краевому депутату Дмитрию Тимофееву за активное участие в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

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