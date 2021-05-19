Депутат Дмитрий Тимофеев получил Благодарственное письмо от президента

Благодарственное письмо от Президента РФ Владимира Путина было вручено краевому депутату Дмитрию Тимофееву за активное участие в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Благодарственное письмо от Президента РФ Владимира Путина было вручено краевому депутату Дмитрию Тимофееву за активное участие в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
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