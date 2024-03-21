В Лондоне заявили о падающей репутации из-за слабой помощи Украине AlexCoderВ Лондоне заявили о падающей репутации из-за слабой помощи Украине AlexCoder Украина остается в центре внимания Киевский режим продолжает выпрашивать деньги и вооружение у своих западных союзников.