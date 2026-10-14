Усиливающаяся борьба за все более скудные мировые запасы серы грозит привести к подъему цен на продукты питания, поскольку состоятельные горнодобывающие компании перекрывают предложения от производителей удобрений, вынуждая тех сокращать производство, пишет британская Financial Times.