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Марочко: неубранные трупы солдат ВСУ приведут к большим проблемам

Марочко: неубранные трупы солдат ВСУ приведут к большим проблемам

Фото: Соцсети Сотрудники украинских санитарных станций забили тревогу и начали обращаться к командованию с просьбой оказать содействие в уборке трупов в зоне СВО.

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Комментарии
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М
ММ
Только отгружать хохлам! Можно по воздуху.
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7 час.
Михалыч
Перебросить в Киев по воздуху!!!
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4 час.
Одиссей
&quot;Киев прекрасно понимает, что чем больше тел вернется на родину, тем быстрее властям Украины настанет кирдык. Поэтому погибшие не учитываются — записываются как пропавшие без вести, навсегда остаются в моргах.&quot; Вот потому надо создавать сайт, на котором будут размещаться ВСЕ имеющиеся данные об обнаруженных телах. Есть документы, жетон/медальон - отлично, есть какие-то детали-зацепки, навроде писем, записных книжек, телефонов - хорошо, сделать фотку - уже неплохо. И разработать процедуру передачи тел родственникам, буде они объявятся.
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4 час.

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