Марочко: неубранные трупы солдат ВСУ приведут к большим проблемам

Одиссей

"Киев прекрасно понимает, что чем больше тел вернется на родину, тем быстрее властям Украины настанет кирдык. Поэтому погибшие не учитываются — записываются как пропавшие без вести, навсегда остаются в моргах." Вот потому надо создавать сайт, на котором будут размещаться ВСЕ имеющиеся данные об обнаруженных телах. Есть документы, жетон/медальон - отлично, есть какие-то детали-зацепки, навроде писем, записных книжек, телефонов - хорошо, сделать фотку - уже неплохо. И разработать процедуру передачи тел родственникам, буде они объявятся.