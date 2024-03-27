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Восемь тысяч кустов роз высадят в Симферополе за две недели

Восемь тысяч кустов роз высадят в Симферополе за две недели

В Симферополе на улице Киевской началась высадка трёх тысяч кустов роз. Это часть большого проекта по озеленению города, который призван украсить городские улицы и подарить жителям и гостям города красоту и свежесть цветущих растений.

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