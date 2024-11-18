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Каждая четвертая компания из Петербурга отметит новогодний корпоратив в офисе

Каждая четвертая компания из Петербурга отметит новогодний корпоратив в офисе

Только 2% компаний из Санкт-Петербурга планируют выезд за город на новогодние праздники, в то время как каждая пятая организация вовсе не собирается отмечать Новый год из-за отсутствия традиции или экономических трудностей.

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