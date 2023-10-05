«Ливерпуль» уверенно обыграл «Юнион» в Лиге Европы

Бельгийский «Юнион» не смог побороться с «Ливерпулем» в Англии – 2:0 в пользу хозяев поля. Оба мяча «Ливерпуль» забил на последних минутах таймов: в первом отличился голландец Райан Гравенберх, во втором – португалец Диогу Жота.