«Винторез». Самая странная снайперская винтовка Советского Союза Достаточно один раз взглянуть на знаменитый «Винторез», дабы согласиться с утверждением о том, что выглядит это оружие весьма экзотично, особенно для снайперской винтовки.
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