Китайцев из северных провинций весом до 50 кг местный Гидрометцентр просит оставаться дома. Прогнозируются порывы ветра 150 км/ч - может унести🤷♂️.
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Китайцев из северных провинций весом до 50 кг местный Гидрометцентр просит оставаться дома. Прогнозируются порывы ветра 150 км/ч - может унести🤷♂️.
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