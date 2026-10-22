❗️ Подъём уровня реки привёл к подтоплению подвала Ялтинского историко‑литературного музея: воду уже откачали Специалисты откачали основной объём воды в первый день, на следующий — устранили остатки, сообщила заместитель главы администрации Ялты, временно исполняющая обязанности главы администрации Светлана Шевченко.
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