АТОР перечислил правила въезда в Грузию для россиян

Пересечение границы будет возможно только определенным категориям граждан. Выезд в Грузию допускается представители дипведомства, а также если гражданин пересекает границу для ухода за больными родственниками или следует к месту проживания супруга.
Пересечение границы будет возможно только определенным категориям граждан. Выезд в Грузию допускается представители дипведомства, а также если гражданин пересекает границу для ухода за больными родственниками или следует к месту проживания супруга.
Свежие комментарии