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АТОР перечислил правила въезда в Грузию для россиян

АТОР перечислил правила въезда в Грузию для россиян

Пересечение границы будет возможно только определенным категориям граждан. Выезд в Грузию допускается представители дипведомства, а также если гражданин пересекает границу для ухода за больными родственниками или следует к месту проживания супруга.

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