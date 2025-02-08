Студенты САФУ и СГМУ напишут научный диктант ко Дню российской науки

В Архангельске диктант «Наука во имя Победы» проведут в СГМУ и технологическом колледже Императора Петра IВ Архангельске диктант «Наука во имя Победы» проведут в СГМУ и технологическом колледже Императора Петра I Также к акции можно присоединиться и в режиме онлайн.
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