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Регион 29

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Студенты САФУ и СГМУ напишут научный диктант ко Дню российской науки

В Архангельске диктант «Наука во имя Победы» проведут в СГМУ и технологическом колледже Императора Петра IВ Архангельске диктант «Наука во имя Победы» проведут в СГМУ и технологическом колледже Императора Петра I Также к акции можно присоединиться и в режиме онлайн.

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