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Царьград

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В Смольном нашли причину разницы прожиточных минимумов Москвы и Петербурга

В Смольном нашли причину разницы прожиточных минимумов Москвы и Петербурга

Недавние заявления вице-губернатора Санкт-Петербурга Натальи Чечиной на прямой линии с гражданами пролили свет на эту тему, объяснив, почему прожиточный минимум в Северной столице не может быть равен таковому в столице страны.

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