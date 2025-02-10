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Китайский конкурент Starlink подписал соглашение с Малайзией

Китайский конкурент Starlink подписал соглашение с Малайзией

Китайский оператор Spacesail, располагающий спутниками Qianfan — потенциальными конкурентами американской системы SpaceX Starlink, — подписал соглашение с малайзийской компанией Measat, предполагающее предоставление услуг спутникового интернета.

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