Китайский конкурент Starlink подписал соглашение с Малайзией

Китайский оператор Spacesail, располагающий спутниками Qianfan — потенциальными конкурентами американской системы SpaceX Starlink, — подписал соглашение с малайзийской компанией Measat, предполагающее предоставление услуг спутникового интернета.
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