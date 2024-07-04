Мистика от Павшего. Для каждого своя реальность, в которую верим мы. Лишь Запад верит, что зло для них, и врет, придумывая мир, где власть для них построили они за счет других.
Запад..
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Мистика от Павшего. Для каждого своя реальность, в которую верим мы. Лишь Запад верит, что зло для них, и врет, придумывая мир, где власть для них построили они за счет других.
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