В Новосибирске школьникам установили лимит по безбилетному проезду в транспорте

Нововведение работает на весь общественный транспорт, кроме метро. В Новосибирске школьники с 1 ноября по 31 марта могут три раза подряд оплатить проезд «Картой Школьника», на которой отсутствуют денежные средства.
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