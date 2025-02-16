В Николаеве начался пожар после информации о взрывах

В Николаеве произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, который ранее говорил о происходящих в городе взрывах.
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