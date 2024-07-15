Андрей Мостовой хочет вернуться в Европу

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой поделился своими амбициями по выступлению в чемпионате Европы. Он признался, что ранее у него была возможность перейти во французскую лигу, но тогда этого не произошло.
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