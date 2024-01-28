МВД Турции подозревает гражданина РФ в нападении на церковь в Стамбуле

ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN Двое подозреваемых в совершении вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле являются иностранцами, один из них имеет российское гражданство, сообщил в ночь на понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая в ходе брифинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии